Spekulowało się, że na igrzyskach zagra jeden lub dwóch piłkarzy, którzy brali udział w zmaganiach seniorskiej reprezentacji na Euro 2020. Limit obowiązujący na imprezie to trzech graczy powyżej 24. roku życie. Zdecydowano się go wypełnić wybierając do składu Maximiliana Arnolda, Nadiema Amiriego i Maksa Krusego.



W kadrze znalazło się także siedmiu zawodników, którzy zostali niedawno mistrzami do lat 21. CHodzi o Niklasa Dorscha, Ismaila Jakobsa, Arne Maiera, Amosa Piepera, Davida Rauma, Antona Stacha i Josha Vagnomana. Selekcjonerem jest Stefan Kuntz.



Na poprzednich igrzyskach Niemcy zdobyli srebrny medal przegrywając w finale z Brazylią. Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia. Pierwszy mecz niemiecka reprezentacja olimpijska w piłce nożnej rozegra jednak już 22 lipca - przeciwko Brazylii.



MR