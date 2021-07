Podopieczni selekcjonera Władimira Alekno przez cały mecz nie mieli większych problemów z atakowaniem. W pierwszym secie wygrali najbardziej wyraźnie, choć Wenezuelczycy dotrzymywali kroku faworytowi.



Aż do stanu 10:10, można było mówić o wyrównanej rozgrywce. Od 14:12 do 20:12, sześć punktów z rzędu zdobytych przez Iran rozstrzygnęły losy pierwszego seta, zakończonego ostatecznie 25:17.



W drugiej odsłonie Wenezuela po raz pierwszy, ale krótko tylko na początku, prowadziła minimalnie punktowo (1:0 i 2:1), finalnie poległa do 20.



Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź



Najwięcej emocji przyniosła trzecia partia, w której ekipa z Ameryki Południowej przeważała nawet kilkoma "oczkami" (11:8) i prowadziła nawet na późnym etapie seta (14:13).



Irańczycy raz jeszcze zanotowali passę sześciu zdobytych punktów z rzędu i zapisali seta na swoją korzyść do 18, a cały mecz wygrali 3:0.



Najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania był Amir Ghafour zdobywca 16 punktów. Po stronie Wenezueli wyróżniającym się atakującym był Willner Rivas, który uzyskał 15 punktów.





Iran - Wenezuela 3:0 (25:17, 25:20, 25:18)

Reklama