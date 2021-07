18-letni Tunezyjczyk był najmłodszym zawodnikiem w finałowej stawce.

Do decydującego wyścigu awansował dopiero z ósmym czasem. Nie wymieniano go w gronie kandydatów do medalu, a tym bardziej do olimpijskiego triumfu.

W niedzielę sprawił jednak wielką sensację. Osiągnął czas 3.43,36, wyprzedzając McLoughlina o 0,16, a Smitha o 0,58 s.

