Tokio 2020. Scottie Pippen zaprasza na oglądanie zawodów do swojej rezydencji

Tokio 2020

Scottie Pippen, jeden z najsłynniejszych koszykarzy Chicago Bulls w historii, postanowił zaprosić do swojej rezydencji w "Wietrznym Mieście" kibiców, którzy chcą w "mistrzowskiej" atmosferze obejrzeć igrzyska. Koszt nocy spędzonej w luksusach jest symboliczny - wynosi 92 dolary i jest to nawiązanie do daty igrzysk w Barcelonie.

