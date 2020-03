Z powodu pandemii koronawirusa, bez oficjalnej delegacji w środę wystartował z Tokio samolot do Aten, który z Grecji do Kraju Kwitnącej Wiśni ma dostarczyć ogień olimpijski na zbliżające się letnie igrzyska w stolicy Japonii.

Pierwotnie do Aten mieli się udać przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk Yoshiro Mori oraz minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto. W ich zastępstwie ogień odbierze ambasador Japonii w Grecji.



Do Japonii ogień ma dotrzeć w piątek w towarzystwie oficjeli niższego szczebla, którzy do Grecji udali się na ubiegłotygodniową ceremonię jego zapalenia w Olimpii. Odbyła się on bez udziału widzów i również lądowanie w bazie lotniczej Matushima ma być pozbawione wyjątkowej oprawy.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Na świecie odnotowano już blisko 200 tys. przypadków i prawie 8 tys. zgonów zarażonych wirusem.



Mimo problemów Japończycy wciąż zakładają, że igrzyska rozpoczną się zgodnie z planem, czyli 24 lipca.