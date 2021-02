W szwajcarskim Mies odbyło się losowanie turnieju olimpijskiego w koszykówce. Szansę na wyjazd do Tokio ma jeszcze męska reprezentacja Polski.

W obu przypadkach mamy trzy grupy po cztery zespoły. Jest jednak pewna różnica. W rywalizacji kobiet znamy już wszystkie 12 uczestniczących drużyn, natomiast w przypadku panów pozostały jeszcze cztery nieobsadzone miejsca. Wszystko wyjaśni się w dniach 29 czerwca-4 lipca, kiedy odbędą się cztery turnieje kwalifikacyjne. Polska wystąpi w Kownie, gdzie w grupie B zagra ze Słowenią i Angolą. W grupie A tych kwalifikacji są: Litwa, Korea Południowa i Wenezuela. Do Tokio pojedzie tylko zwycięzca tego turnieju.



Wygrany z Kowna trafił do grupy C turnieju olimpijskiego, gdzie mamy już: Argentynę, Japonię i Hiszpanię.



Losowanie turnieju olimpijskiego w koszykówce:

kobiety



grupa A



Korea Południowa, Serbia, Kanada, Hiszpania



grupa B

Nigeria, Japonia, Francja, USA



grupa C

Australia, Portoryko, Chiny, Belgia

mężczyźni

grupa A



Iran, Francja, USA, zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Victorii



grupa B

Australia, zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Splicie, zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Belgradzie, Nigeria

grupa C

Argentyna, Japonia, Hiszpania, zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Kownie z Polską