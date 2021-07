Studio Tokio w Polsat Sport

"Studio Tokio" w Polsacie Sport rozpoczynać się będzie codziennie o godzinie 20:00. Paulina Chylewska, Justyna Kostyra, Aleksandra Szutenberg i Przemysław Iwańczyk każdego wieczora będą spotykać się z utytułowanymi sportowcami oraz cenionymi ekspertami. Meandry olimpijskiej rywalizacji widzom przybliżą stali eksperci programu, mistrzyni olimpijska z Atlanty oraz Sydney, Renata Mauer-Różańska oraz dwukrotny uczestnik igrzysk, wielokrotny medalista imprez lekkoatletycznych, Adam Kszczot.

Oprócz segmentu publicystycznego audycja transmitowana w Polsacie Sport zawierać będzie też element historyczno-edukacyjny. W programie znajdą się ponadto materiały wideo z olimpijskich aren w Tokio oraz relacje obecnych na miejscu reporterów: Tomasza Lejmana z Polsat News oraz Artura Gaca ze Sport.Interia.pl.

- Tegoroczne święto sportu odbędzie się bez udziału publiczności, ale Telewizja Polsat dołoży wszelkich starań aby kibicom zgromadzonym przed telewizorami nie umknęło nic, co zazwyczaj jest widziane tylko z trybun. Wspólnie z redakcją Polsatu News oraz sportowej Interii wykorzystamy wszystkie techniczne dobrodziejstwa XXI wieku, aby umożliwić fanom sportu kontakt z idolami rywalizującymi na drugim końcu świata. Ze szczególną uwagą będziemy przyglądać się poczynaniom polskich siatkarzy, którzy tuż po igrzyskach powalczą o medale Mistrzostw Europy, w całości transmitowanych przez Polsat Sport - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat

Powtórki Studia Tokio będą emitowane w Polsacie Sport Extra o godzinie 22:05 oraz w Polsacie Sport News o godzinie 7:00 następnego dnia. W tym samym kanale przez cały czas trwania igrzysk o godzinie 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00 dostępne będą specjalne Flesze informacyjne poświęcone wydarzeniom z olimpijskich aren.

Studio Tokio w Polsat News

"Studio Tokio" będzie również obecne w Polsacie News. Stała pora emisji to godzina 17:30, ale program pojawi się na antenie także w formie tzw. "breaking news", za każdym razem gdy na przykład reprezentant Polski zdobędzie medal. Wyniki polskich olimpijczyków, rekordy świata, ciekawostki i kuchnia Igrzysk - to wszystko widzowie zobaczą w materiałach reporterów Polsatu News.

- Po emocjach piłkarskich przyszedł czas na te związane z Igrzyskami. Dlatego razem z naszymi przyjaciółmi z Polsatu Sport chcemy zapewnić widzom największą dawkę emocji i informacji z olimpijskich aren. Dzięki naszym reporterom widzowie będą mogli zobaczyć to wszystko w jednym miejscu i być na bieżąco z tym co się dzieje w Tokio. Najnowszy rekord świata, kolejny medal olimpijski Polaków, niecodzienne sytuacje. To wszystko zobaczą Państwo w Polsat News - Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki w Telewizji Polsat.

A wszystko po to, by widzowie Telewizji Polsat byli na bieżąco z wydarzeniami jakie mają miejsce na arenach Igrzysk oraz w stolicy Japonii. "Studio Tokio" codziennie, począwszy od piątku, 23 lipca w o 17:30 Polsacie News i o 20:00 Polsacie Sport.