Tokio 2020. Psycholog Blecharz: Najważniejsza jest akceptacja sytuacji

Akceptacja sytuacji, jej zrozumienie oraz potraktowanie jej jako wyzwania - to droga, którą musi przejść każdy sportowiec po tym, jak dowiedział się, że igrzyska olimpijskie w Tokio są przełożone o rok - uważa psycholog Jan Blecharz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Andrzej Kraśnicki o przełożeniu igrzysk: To jedyna racjonalna decyzja. Wideo INTERIA.TV

Pierwotnie igrzyska miały się odbyć w dniach 24 lipca - 9 sierpnia, ale z powodu szerzącej się pandemii koronawirusa, która utrudniła funkcjonowanie wielu społeczeństw, MKOl zdecydował się imprezę przesunąć na kolejny rok. To dla wielu sportowców niezwykle trudna sytuacja i nie każdy potrafi sobie z nią od razu poradzić.

Reklama

"Pierwsza sprawa to zaakceptowanie tej sytuacji, bo już jej nie zmienimy. Zresztą ona była też przez wielu oczekiwana, bo jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, w sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Zatem już same przygotowania były mocno zakłócone" - powiedział PAP jeden z najbardziej znanych w Polsce psychologów sportowych.

Drugi etap - według niego - polega na zrozumieniu sytuacji i zakwalifikowaniu jej do konieczności.

"Trzeba nadać temu sens, ponieważ jest to siła wyższa i podyktowana koniecznością zachowania bezpieczeństwa i chronienia zdrowia, także samych zawodników" - dodał.

Profesor Blecharz zwrócił uwagę, że sytuacja jest trudna, ale można ją potraktować na trzy sposoby: zagrożenie, strata lub wyzwanie.

"Ważne, aby sytuację potraktować jako wyzwanie. Kolejnym etapem jest ocena i ustalenie na nowo celów. To na pewno nie może być czas pozbawiony sensu, bo to byłoby najgorsze rozwiązanie" - zaznaczył.

Ważna - jego zdaniem - będzie też umiejętność odroczenia gratyfikacji w czasie.

"Zdarza się, że zawodnik doznaje kontuzji i wówczas kariera na jakiś czas zostaje przerwana, odroczona, ale przecież z tego się wychodzi i często wraca się nawet w lepszej dyspozycji. Teraz też należy odroczyć w czasie gratyfikację, którą byłby sam start w igrzyskach czy osiągnięcie tam dobrego wyniku" - podkreślił.

Psycholog zachęca także do wykorzystania tego czasu, by pokonać swoje ograniczenia, zastanowić się, co można w tym czasie poprawić.

"Mówimy też często o klimacie motywacyjnym, który może być nastawiony na rywalizację, pokonywanie przeciwników lub na konkretne zadanie, czyli np. pokonywanie swoich słabości i poprawę swoich umiejętności. Teraz jest na to dobry czas" - zauważył.

Jego zdaniem bardzo ważne będzie też wsparcie społeczne, z otoczenia.

"Na pewno zawodnicy nie mogą zostać pozostawieni sami sobie. Potrzebują pomocy w uporządkowaniu swoich emocji, niezbędne też będzie wsparcie informacyjne, czyli co teraz robić, jakie ustalić sobie cele, żeby zoptymalizować ten czas. Można go wykorzystać np. na uporządkowanie spraw osobistych. Musi też paść odpowiedzieć na fundamentalne pytanie - czy warto się starać, żeby przygotować się do igrzysk? Czy mogę to zrobić i czy mnie na to stać? Czy jestem gotów poświęcić swoją energię?" - powiedział.

Profesor Blecharz, który teraz pracuje stale m.in. z polskimi lekkoatletami i był współtwórcą największych sukcesów Adama Małysza, zaznaczył, że każdy sportowiec inaczej podejdzie do tej niecodziennej sytuacji.

"Jej percepcja zależy od naszych indywidualnych umiejętności, osobowości, poziomu świadomości, dotychczasowych doświadczeń, ale też zależy od tego, jakie zawodnik otrzyma wsparcie od innych i czy jest na nie otwarty. To są sprawy indywidualne" - ocenił.

I podsumował: "Jedno jest pewne - to w jaki sposób wykorzystają zawodnicy ten przerwany i zawieszony sezon będzie miało istotny wpływ na to, w jakim stanie psychofizycznym rozpoczną przygotowania do przyszłorocznego sezonu olimpijskiego".

Po raz pierwszy w historii MKOl zdecydował o przełożeniu igrzysk. W przeszłości pięć edycji odwołano, ale za każdym razem przyczyną były działania zbrojne. W tym roku sportowy świat się zatrzymał z powodu pandemii koronawirusa. Zakażonych jest już prawie 440 tys. osób, ponad 19,6 tys. zmarło.