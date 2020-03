- Najpierw trzeba zdrowia, chleba, a potem dopiero igrzysk, a nie odwrotnie - powiedział Interii Henryk Olszewski. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, członek prezydium zarządu PKOl-u w pełni popiera decyzję władz MKOl-u, które dziś postanowiły przenieść na przyszły rok igrzyska Tokio 2020.

Szef polskiej "Królowej Sportu" dowiedział się z rozmowy z Interią, że MKOl podjął oficjalną decyzję ws. przeniesienia IO. Uznaje ją za dobre rozwiązanie w dobie kryzysu światowego.





- Sport jest ważny, ale w okresie, kiedy jest spokój i panują normalne warunki, panuje dobrobyt - podkreśla prezes Olszewski.

- Pierwszy krok zrobiła Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki, przenosząc MŚ z 2021 r. na 2022 r. Teraz MKOl przeniósł igrzyska na przyszły rok, więc możemy podejmować decyzje odnośnie naszego kalendarza - dodaje szef PZLA.



- Będziemy mogli w spokoju przygotowywać się do najważniejszej imprezy już nie czterolecia, ale pięciolecia - tłumaczy.



- Nie możemy przedkładać sportu nad zdrowie i życie ludzi. Sport jest fajnym, pięknym dodatkiem do życia. Kształtuje charaktery. Ale ustalmy jednak, że nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Przy kryzysie widzimy, co jest najważniejsze - wskazuje na skutki epidemii koronawirusa, która na całym świecie dotknęła już ponad 380 tys. ludzi, spośród których więcej niż 16500 zmarło na COVID-19.

