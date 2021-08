Tokio 2020. ​Przemysław Iwańczyk: Ucieczka przez Tokio do Polski

Sprinterka skrytykowała na Instargramie swoich trenerów za niezapowiadane utworzenie sztafety 4x400 m, w którą miała zostać włączona, a ci za karę chcą ją siłą wywieźć do Mińska. Dodała także, że niektóre jej koleżanki nie wykonały testów antydopingowych i stąd wzięło się całe zamieszanie. Trenerzy utrzymują, że ich podopieczna jest w złym stanie psychicznym i dlatego musi wrócić do kraju.



Opozycyjny polityk Paweł Latuszka, współpracownik liderki przeciwników obecnych władz Swietłany Ciechanouskiej, były minister kultury, były ambasador Białorusi w Polsce potwierdził kilkanaście minut temu na Twitterze, że Cimanouska chce przyjechać do naszego kraju.

Tokio 2020. Cimanouska przybędzie do Warszawy

Azyl zaproponowały jej także Czechy, sama sportsmenka podkreślała, że chętnie poszuka schronienia w Austrii lub Niemczech. Może oznaczać to, że lada dzień Cimanouska przybędzie do Warszawy.



Sytuacja jest napięta, to jeden z największych skandali dyplomatycznych na tych igrzyskach. 24-letnia biegaczka ma za sobą start na 100 m, dziś miała wystartować w wyścigu na 200 m, ale została spakowana przez przedstawicieli reprezentacji i wywieziona na lotnisko Haneda w Tokio, gdzie zwróciła się do tamtejszych służb o pomoc przed przymusowym powrotem do kraju. O sprawie poinformowała pływaczka Aleksandra Gerasimenia, olimpijka z Rio, która również podpadła białoruskim władzom.