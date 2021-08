O tym, że lekkoatletyka może być głównym źródłem medali dla Polski, wiedzieliśmy przed igrzyskami. W Tokio jednak już Polsce udało się w niej zdobyć cztery złote medale (czyli wszystkie jakie mamy na tych igrzyskach), co udało się ostatnio w Sydney w 2000 roku. Wówczas dwa złote medale w chodzie zdobył Robert Korzeniowski i dwa młociarze - Szymon Ziółkowski i Kamila Skolimowska.



Teraz mamy dwa złote medale w rzucie młotem (Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki), złoto sztafety mieszanej 4x400 metrów oraz chodziarza Dawida Tomali, ale do tego dochodzą trzy brązowe krążki - Patryka Dobka na 800 metrów oraz Pawła Fajdka i Malwiny Kopron w młocie. To zatem lepszy dorobek niż w Sydney. Mało tego, to najlepszy dorobek w dziejach występów polskich lekkoatletów na igrzyskach olimpijskich!



W efekcie z czterema złotymi i trzema brązowymi medalami Polacy zajmują w lekkoatletyce w Tokio drugie miejsce w klasyfikacji, za ekipą USA, któa ma pięć złotych krążków. Za biało-czerwonymi jest chociażby Jamajka czy Włochy z trzema złotymi medalami. A to nie koniec, bo przecież przed nami sztafety czy oszczepniczka Maria Andrejczyk.

Najlepsze występy polskich lekkoatletów na igrzyskach:

Tokio 2020 - 4 złote, 3 brązowe (na razie)



Sydney 2000 - 4 złote



Montreal 1976 - 3 złote, 2 srebrne



Tokio 1964 - 2 złote, 4 srebrne, 2 brązowe



Moskwa 1980 - 2 złote, 4 srebrne, 1 brązowy



Rzym 1960 - 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe



Los Angeles 1932 - 2 złote, 1 brązowy



Londyn 2012 - 2 złote



Rio de Janeiro 2016 - 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy



Melbourne 1956 - 1 złoty, 1 srebrny



Atlanta 1996 - 1 złoty, 1 srebrny



Pekin 2008 - 1 złoty, 1 srebrny



Monachium 1972 - 1 złoty, 2 brązowe



Meksyk 1968 - 1 złoty, 1 brązowy



Ateny 2004 - 1 złoty, 1 brązowy



Amsterdam 1928 - 1 złoty



Berlin 1936 - 2 srebrne, 1 brązowy



Barcelona 1992 - 1 brązowy



Paryż 1924 - nic



Londyn 1948 - nic



Helsinki 1952 - nic



Seul 1988 - nic