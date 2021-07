W piątek odbyła się przełożona o rok ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Tokio. W przemarszach poszczególnych reprezentacji państw wzięli udział także polscy sportowcy. W roli chorążych wystąpili kolarka górska Maja Włoszczowska oraz pływak Paweł Korzeniowski.



"Polska reprezentacja prezentowała się dziś znakomicie" - napisała na Instagramie Włoszczowska, która już we wtorek zmierzy się na olimpijskiej trasie.



Również Michał Kwiatkowski cieszy się na rozpoczęcie igrzysk w Tokio. "Pięknie. Jeden Team Polska" - napisał w swoich mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z uroczystego otwarcia.



Nie wszyscy sportowcy mogli wziąć udział w ceremonii otwarcia. Nie chodziło jedynie o obostrzenia. Część z nich nie przyjechała jeszcze do Tokio ze zgrupowań przedolimpijskich lub nie jest jeszcze obecna w Japonii.



Przed telewizorem relację z zapalenia znicza olimpijskiego oglądała miedzy innymi Joanna Jóźwik To właśnie ona zwróciła uwagę na to, że lekkoatleci są zmuszeni do oglądania ceremonii przed telewizorami.



