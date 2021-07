Nina Sterckx to brązowa medalistka mistrzostw Europy (kat. do 55 kg) i wicemistrzyni świata (ta sama kategoria). Nic zatem dziwnego, że do startu w IO przystępowała z dużymi oczekiwaniami.

Niestety, nie udało jej się wywalczyć wymarzonego krążka. Ostatecznie zajęła piąte miejsce.



Po swojej ostatniej próbie, gdy sędziowie jej nie zaliczyli, padła na pomost i zalała się łzami. Jej reakcja obiegła świat, a instagramowy profil zyskał wielką popularność. Internauci przesyłają młodej sztangistce liczne wyrazy wsparcia, podkreślając, że pokazała wielki charakter i w wieku zaledwie 18 lat ma przed sobą jeszcze wiele szans na sukcesy.



