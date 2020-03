Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zdecydował, że decyzja o ewentualnym przesunięciu igrzysk olimpijskich w Tokio zapadnie w ciągu czterech tygodni. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) naciska, aby impreza odbyła się w innym terminie.

PKOl wystosował w tej sprawie apel. Oto jego treść:



Polski Komitet Olimpijski apeluje do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zmianę terminu i jak najszybszą decyzję w sprawie Igrzysk Tokio 2020. W związku ze zmieniającą się sytuacją - wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 - polscy sportowcy mają coraz bardziej ograniczone możliwości treningowe, odwoływane są kwalifikacje olimpijskie i panuje zbyt duża niepewność. To nie służy właściwemu przygotowaniu się do igrzysk olimpijskich - najważniejszej imprezy sportowej na świecie.

- Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz jasne zasady rywalizacji. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Nie można dłużej czekać z podjęciem decyzji czy igrzyska się odbędą w zakładanym, czy innym terminie. Ta niepewność zbyt mocno odbija się na naszych sportowcach, odbiera im spokój i zaburza przygotowania. Nam - jako Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu - zależy przede wszystkim na dobru naszej reprezentacji, jej odpowiednim przygotowaniu i wynikach sportowych. Udział w igrzyskach olimpijskich to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego sportowca, nie może być zatem niczym obciążone. Nasz głos to głos całego środowiska sportowego w Polsce - podkreśla Andrzej Kraśnicki prezes PKOl.

W środę podczas wideokonferencji zorganizowanej przez MKOl Narodowe Komitety Olimpijskie z Europy przedstawiły sytuację w swoich krajach i poparły dalsze przygotowania do igrzysk w Tokio. PKOl już wtedy pytał Międzynarodowy Komitet Olimpijski o inne alternatywne rozwiązania oraz apelował o szybkie decyzje w kwestii organizacji igrzysk i kwalifikacji olimpijskich.

- Dziś widzimy jak szybko - z dnia na dzień - zmienia się sytuacja w naszym kraju. Śledzimy dane epidemiologiczne, obowiązuje zalecenie pozostania w domach. Wprawdzie MKOl modyfikuje zasady kwalifikacji olimpijskich - ale w tych warunkach nie ma możliwości właściwego przygotowania się do igrzysk i równych szans dla wszystkich - mówi Adam Krzesiński sekretarz generalny PKOl, dwukrotny medalista olimpijski w szermierce.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest w stałym kontakcie z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, Światową Organizacją Zdrowia, Komitetem Organizacyjnym i władzami Japonii oraz na bieżąco śledzi informacje z poszczególnych krajów.

MKOl wielokrotnie informował Narodowe Komitety Olimpijskiej, że zależy mu na utrzymaniu lipcowego terminu rozpoczęcia igrzysk, ale też podkreślał, że zawsze jest i najważniejsze będzie zdrowie oraz bezpieczeństwo zawodników i wszystkich uczestników Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.