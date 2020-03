Tokio 2020. Piotr Małachowski: Przedłużam karierę do igrzysk w przyszłym roku

- Dla mnie to nie jest dobra informacja, ale dzisiaj zdrowie jest najważniejsze, więc będę przygotowywał się do igrzysk w 2021 roku - tak w rozmowie z Interią Piotr Małachowski, nasz dwukrotny srebrny medalista olimpijski w rzucie dyskiem, zareagował na decyzję MKOl o przesunięciu IO w Tokio na przyszły rok.

Plan był jasny i obowiązywał od wielu miesięcy: w tym roku 36-letni Małachowski miał zakończyć sportową karierę. Wszystko był zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. No może poza jednym - nasz wyśmienity lekkoatleta żywił nadzieję, że w Tokio uda mu się zejść z koła z przytupem, po raz trzeci i ostatni stając na olimpijskim podium. Jednak epidemia koronawirusa, a wraz z nią powzięta we wtorek decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wywróciła plany do góry nogami.

Na szczęście nie do końca: Małachowski z wielkim rzucaniem wciąż chce się pożegnać olimpijskim startem w Tokio. - Przygotowuję się do igrzysk, choć dla mnie to bardzo trudna decyzja. Chodzi tu też o kwestię psychiki, bo już byłem nastawiony i przygotowany do tego, że wkrótce wystartuję w Tokio, a później na Memoriale Kamili Skolimowskiej i nastąpi koniec mojej przygody ze sportem. A teraz wychodzi na to, że jeszcze rok muszę poćwiczyć, co będzie wymagało zmiany podejścia i nastawienia - mówi w rozmowie z Interią Małachowski.

- Podejrzewałem, że zapadnie taka decyzja i przy obecnej pandemii nie da się utrzymać tegorocznej daty igrzysk. Cała idea olimpizmu, poprzez równe szanse na przygotowania, legła w gruzach. Jednak dziś najważniejsze jest to aby wszyscy byli zdrowi. Sport sportem, ale życie mamy tylko jedno - dodaje nasz mistrz.

Artur Gac, ZC