Nasi reprezentanci w walce o medal zmierzyli się z francuskim duetem, który utworzyli Alexandre Lloveras oraz pilot Corentin Ermenault.



"Trójkolorowi" od razu ruszyli mocno i prowadzili przez długi czas. Później jednak Polacy zaczęli błyskawicznie odrabiać straty i ostatecznie wyprzedzili rywali o prawie 0,3 sekundy. Polacy uzyskali czas 4.07,850, a tandem rywali 4.08,126.



Polak to były rekordzista świata. Jego wynik poprawił jednak w Tokio Holender Tristan Bangma. To właśnie Holendrzy zdobyli złoty medal, a srebro wywalczyli Brytyjczycy Stephen Bate i Adam Duggleby.



To pierwszy medal dla reprezentacji Polski na tegorocznej paraolimpiadzie.



TB