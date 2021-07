Tokio 2020: Pięciosetowy bój Włochów

Na inaugurację zmagań siatkarzy podczas igrzysk olimpijskich w Tokio Włosi, jedna z drużyn która miała w Japonii walczyć o medale, zmierzyli się z Kanadą, dla której z kolei już sam awans do ćwierćfinału byłby sukcesem. Jednak w początkowej fazie spotkania zupełnie nie wyglądało, na to, że grają drużyny o dwóch tam różnych ambicjach.



Po pierwszych dwóch setach sensacyjnie to Kanadyjczycy prowadzili 2:0. Zaczęło się od niezwykle wyrównanej partii, którą Kanada wygrała 28:26, by już w drugim secie dość zdecydowanie wygrać, pozwalając rywalom na zdobycie zaledwie 18 punktów. Niestety dla drużyny z Ameryki Północnej sprawdziła się stara siatkarska zasada, która mówi, że jeśli nie wygrywasz 2:0, przegrywasz 2:3.



I tak też było. Włosi wygrali dwa kolejne sety doprowadzając do tie-breaka, którego wygrali 15:11 i olimpijskie zmagania zaczęli od zwycięstwa, choć bardzo długo wydawało się, że ten mecz zakończy się niespodzianką.



W grupie A oprócz Włochów i Kanady, zobaczymy również gospodarzy, a także Polaków, Iran i Wenezuelę.



Włochy - Kanada 3:2 (26:28, 18:25, 25:21, 25:18, 15:11)



