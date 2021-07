Tokio 2020. Paweł Fajdek przygotowuje się do podróży na igrzyska

Tokio 2020

Już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Tokio. Część sportowców już udała się do Japonii, a niektórych podróż dopiero czeka. Na wylot do Tokio gotowy jest już między innymi Paweł Fajdek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Fajdek dla Interii: Będziemy walczyć w Tokio na 110, a nawet 120 procent