​Tokio 2020. Organizatorzy bronią swoich środków zapobiegających zakażaniu się COVID-19

Tokio 2020

Komitet Organizacyjny igrzysk w Tokio bronił w środę skuteczności zaproponowanych przez siebie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19. To odpowiedź na narastające wątpliwości co do sensowności organizacji tej imprezy w obliczu pandemii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Vital Heynen: Już wiem, kto pojedzie na igrzyska (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport