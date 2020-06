Organizatorzy przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio badają możliwość ich uproszczenia. Według gazety "Yomiuri" rozważane jest m.in. zmniejszenie liczby kibiców na trybunach. Ma to zapobiec konieczności odwołania imprezy z powodu pandemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Sofia Ennaoui: Informacje pojawiające się w mediach wpłynęły na MKOl. Wideo INTERIA.TV

Pandemia spowodowała bezprecedensowe przełożenie igrzysk o rok. Japończycy już wcześniej dali do zrozumienia, że kolejna zmiana terminu nie wchodzi w grę.

Reklama

Według gazety organizatorzy myślą także o zmniejszeniu liczby uczestników podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia. Brane pod uwagę są ograniczenia w zakresie wchodzenia do wioski olimpijskiej i jej opuszczania.

Testy na obecność koronawirusa miałyby być natomiast wymagane nie tylko w stosunku do sportowców i członków ekip, ale także ... kibiców, co może być trudne do zrealizowania, z uwagi na ich liczbę. Zatem na razie ten plan można uznać za kontrowersyjny.

W najbliższym czasie mają się rozpocząć rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim w kwestii wprowadzenia takich rozwiązań.

Na świecie stwierdzono już ponad 6,5 mln zakażeń koronawirusem i blisko 390 tys. zgonów.

wkp/ cegl/