Tokio 2020. Ogień olimpijski pozostanie w Fukushimie do końca kwietnia

Ogień olimpijski będzie prezentowany w centrum piłkarskim w Fukushimie w specjalnej latarni od 1 do 30 kwietnia - poinformował dziennik "The Japan News" powołując się na źródła w MKOl. W maju zostanie przeniesiony do stolicy kraju - Tokio.

Po przełożeniu terminu igrzysk z 2020 na 2021 z powodu pandemii koronawirusa anulowano tradycyjną sztafetę z ogniem, która miała ruszyć w podróż przez Japonię 26 marca. Na punkt startu wyznaczono piłkarskie centrum treningowe w Fukushimie, mieście, które wskutek tsunami w 2011 roku zostało dotknięte jeszcze jedną tragedią - awarią elektrowni atomowej.

Planowano, że w sztafecie weźmie udział około 10 tysięcy osób, które przemierzać będą "Kraj Kwitnącej Wiśni" przez 121 dni, by po odwiedzeniu wszystkich 47 prefektur zameldować się w Tokio, mieście-gospodarzu igrzysk olimpijskich.



W Japonii potwierdzono ponad 1800 zakażeń koronawirusem, w tym 712 wśród pasażerów i członków załogi statku wycieczkowego Diamond Princess. Zmarło 55 osób.



Z najnowszego zestawienia agencji Reutera wynika, że od początku pandemii koronawirusa na świecie zakażonych zostało ponad 662,7 tys. ludzi, a ponad 30,7 tys. zmarło.

Zdjęcie Ogień olimpijski / PAP/EPA