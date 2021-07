Dziś, jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk, pierwsze mecze w turnieju piłkarskim. W czwartek zaprezentuje się wszystkie 16 ekip, w tym kwartet z Europy: Hiszpania, Niemcy, Francja i Rumunia. My swoją szansę przegraliśmy podczas młodzieżowego Euro dwa lata temu we Włoszech.

Złoto dla "Biało-Czerwonych" na igrzyskach

W pierwszych kilkudziesięciu latach nowożytnych igrzysk, tylko piłkarzom Urugwaju w latach 20. ubiegłego wieku dwukrotnie udało się zostawić w pokonanym polu europejskie reprezentacje. Była to zresztą zapowiedź ich triumfu w premierowym mundialu w 1930 roku. Zresztą wiele razy sukces czyli złoty olimpijski medal poprzedzał późniejsze dobre czy bardzo dobre wyniki w MŚ. Tak było ze Szwedami, którzy triumfowali w 1948 roku, z Węgrami, których złota jedenastka rządziła na światowych boiskach w pierwszej połowie lat 50., z ZSRR - mistrzem olimpijskim z Melbourne z 1956 czy z "Biało-Czerwonymi", którzy nie mieli sobie równych w Monachium w 1972, a cztery lata później sięgnęli po srebro.

Po II wojnie turnieje olimpijskie to była zresztą domena drużyn z krajów tzw. demokracji-ludowej. Węgrzy po złoto sięgali aż trzykrotnie, w 1952, 1964 i 1968 roku, piłkarze Związku Radzieckiego wygrywali we wspomnianym 1956 i 1988 roku, na kilka lat przed rozpadem ZSRR. Tytuły mistrzów olimpijskich na swoim koncie ma też Polska (1972), NRD, które w Montrealu w 1976 pokonało w meczu o złoto "Biało-Czerwonych" 3-1, a także Czechosłowacja (1980). Nasi południowi sąsiedzi w meczu o złoto na igrzyskach w Moskwie pokonali NRD 1-0. To był przedostatni finał z udziałem europejskich reprezentacji. Ostatnim, w którym zagrały dwie drużyny ze Starego Kontynentu, było pamiętne dla nas starcie na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku, gdzie Hiszpanie grali z Polską prowadzoną przez Janusza Wójcika. Po kapitalnym spotkaniu wygrali 3-2 gospodarze, a gola na wagę złota zdobył w ostatnich minutach Kiko.



Messi i Neymar

Kolejne turnieje to już dominacja ekip z innych części świata. W 1996 najlepsza była Nigeria, cztery lata później na turnieju w Sydney triumfował Kamerun. Potem wygrywały drużyny z Ameryki. Dwa razy zwyciężała Argentyna, najlepsza w 2004 i 2008 roku. W tym drugim zespole grał sam Lionel Messi. W Londynie w 2012 roku złoty medal zdobył Meksyk, a na ostatnich igrzyskach w Rio de Janeiro błyszczał Neymar i Brazylia, która w decydującym meczu w serii karnych pokonała Niemców 5-4.

Jak będzie teraz? W turnieju gra 16 reprezentacji. Pierwsze gry już w czwartek, a więc - jak w przeszłości - na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy. W grupie A w pierwszych spotkaniach Meksyk mierzy się z Francją, a Japonia z RPA. W grupie B Nowa Zelandia gra z Koreą Południową, a Honduras z Rumunią. W C Egipt spotka się z Hiszpanią, a Argentyna z Australią. I na koniec chyba najmocniejsza grupa D. W hitowym meczu Brazylia gra z Niemcami, a Wybrzeże Kości Słoniowej mierzy się z Arabią Saudyjską. Obrońców tytułu do walki poprowadzi sam Dani Alves, który jest kapitanem swojej reprezentacji. W kadrze każdej z nich może być po trzech graczy, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1997 roku. Do dalszej fazy awansują po dwie najlepsze jedenastki z każdej grupy.



Michał Zichlarz

Igrzyska w Tokio: Terminarz turnieju piłkarskiego