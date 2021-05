Naomi Osaka, najlepsza japońska tenisistka, powiedziała, że wzrost poziomu zachorowań na koronowirusa w Tokio to "duży powód do niepokoju" i ona nie jest "do końca pewna", czy igrzyska olimpijskie powinny się w tym roku odbyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Osaka wygrała turniej kobiet. Wideo © 2021 Associated Press Rząd Japonii przedłużył w ubiegłym tygodniu stan wyjątkowy w Tokio i trzech innych prefekturach do końca maja, ponieważ wprowadzone pod koniec kwietnia restrykcje nie powstrzymały wzrostu liczby zakażeń. Do przełożonych z zeszłego roku igrzysk olimpijskich pozostało już tylko 10 tygodni.

"Jestem sportowcem i oczywiście moją pierwszą myślą jest, że chcę wystąpić na igrzyskach olimpijskich" - powiedziała Osaka.



"Jednak jako człowiek mówię, że mamy pandemię, a jeśli ludzie nie są zdrowi i nie czują się bezpiecznie, jest to na pewno duży powód do niepokoju" - dodała.



Zapytana, czy w czasie pandemii przeprowadzanie igrzysk olimpijskich jest odpowiednie, odpowiedziała: "Jeśli mam być szczera, to nie jestem pewna".



To byłby jej pierwszy start

Już wiadomo, że igrzyska w Tokio odbędą się bez zagranicznych kibiców, a decyzja o udziale miejscowych fanów zapadnie w czerwcu.



"Nigdy nie wystąpiłam w igrzyskach olimpijskich, więc nie mam ich do czego porównać. To zaszczyt brać w nich udział, więc jeśli to pomoże ludziom utrzymywać się w zdrowiu, to jestem za (startem za zamkniętymi drzwiami - przyp. red.)" - stwierdziła Osaka, czterokrotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema.

Zdjęcie Naomi Osaka / PAP/EPA

