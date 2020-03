Międzynarodowy Komitet Olimpijski ugiął się pod presją środowiska i przełożył igrzyska olimpijskie w Tokio z 2020 na 2021 rok!

Igrzyska miały trwać od 24 lipca do 9 sierpnia. Z powodu pandemii koronawirusa impreza odbędzie się później.



Koronawirus storpedował przygotowania sportowców. W wielu dyscyplinach nie odbyły się też kwalifikacje olimpijskie. Dlatego środowisko chciało, aby impreza została przełożona, tak by wszyscy mieli równe szanse na olimpijską nominację.



MKOl ugiął się pod naporem. Nowy termin igrzysk to 2021 rok. Dokładnych terminów nie podano, ale to będzie "nie później niż w lecie 2021".



"Zaproponowałem przełożenie igrzysk na przyszły rok, a przewodniczący (MKOl-u - przyp. red.) Thomas Bach, zgodził się z tym w stu procentach" - powiedział Shinzo Abe, japoński premier.



Przeciwko rozgrywaniu IO w tym roku protestowali najbardziej znani sportowcy, a Kanada postanowiła wycofać swych sportowców, jeśli MKOl trwałby przy dacie 2020 r.



Organizatorzy mieli spory problem, głównie z uzyskaniem dostępu do obiektów, które były zarezerwowane w 2021 r., ale wobec siły wyższej - epidemii koronawirusa - musieli przełożyć najważniejszą imprezę czterolecia na przyszły rok.



"To spowoduje, że sportowcy będą mogli występować w najlepszych możliwych warunkach, a my zapewnimy wydarzenia na arenach bezpieczne dla kibiców" - stwierdził Abe.

Na przyszły rok przesunięto także igrzyska paraolimpijskie.

