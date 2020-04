Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) poinformował, że kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk w Tokio powinny zakończyć się do 29 czerwca 2021. Federacje poszczególnych dyscyplin mogą jednak narzucić własne terminy.

Igrzyska pierwotnie miały się odbyć na przełomie lipca i sierpnia tego roku, ale z powodu pandemii koronawirusa przełożono je o rok. Teraz MKOl ogłosił, że zmieniły się także terminy uzyskiwania kwalifikacji.



Ostateczny termin zgłoszeń sportowców minie 5 lipca 2021. Zawodnicy, którzy już uzyskali kwalifikacje, zachowają je. Do tej pory 57 procent wszystkich kwalifikacji zakończono. Do obsadzenia jest jeszcze ok. pięć tysięcy miejsc startowych.



Obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie jakichkolwiek kwalifikacji. Sportowcy często nie mają gdzie trenować, wszystkie obiekty są zamknięte. Część zawodników poddawana jest kwarantannie, a sportowy kalendarz przestał praktycznie istnieć.



Pandemia koronawirusa spowodowała, że cały sportowy świat zamarł. Nie odbywają się żadne zawody, mityngi, turnieje. Zawieszone są ligi, a dwie największe imprezy 2020 roku - piłkarskie mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie w Tokio - zostały przesunięte o rok. Według oficjalnych danych zainfekowanych jest ponad 1,4 mln ludzi, a zmarło ponad 81 tys.