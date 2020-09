Tokio 2020. Mikako Kotani dyrektorką sportową

Obowiązki dyrektora sportowego przyszłorocznych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio pełnić będzie dwukrotna medalista igrzysk z Seulu Mikako Kotani.

Poprzednio dyrektorem sportowym był mistrz olimpijski z Aten 2004 w rzucie młotem Koji Murofushi, związany z komitetem organizacyjnym od 2014 roku, który został komisarzem rządowej Agencji Sportowej.

- Jestem ogromnie zaszczycona, że mnie to właśnie przypadła funkcja dyrektora sportowego igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio. Będę wspierać obie imprezy z perspektywy sportowej i z perspektywy olimpijczyka. Będziemy ciężko pracować, aby przezwyciężyć to bezprecedensowe wyzwanie, przed którym stoi świat, i pomóc sportowcom osiągnąć jak najlepsze wyniki. Zrobię co w mojej mocy, aby przyczynić się do sukcesu tych historycznych igrzysk - powiedziała 54-letnia Kotani po otrzymaniu nominacji.

Olśniła świat swoim wyjątkowym talentem, specjalizując się w pływaniu artystycznym. Do historii igrzysk przeszła z dwóch powodów. W Seulu w 1988 roku zdobyła dwa medale, w rywalizacji indywidualnej oraz w duecie z Miyako Tanaką. Tam też została pierwszą Japonką, która poniosła flagę na igrzyskach olimpijskich. Karierę sportową zakończyła w 1992 roku, poświęcając się działalności społecznej.

Była twarzą kampanii starań o zimowe igrzyska olimpijskie w Nagano w 1998 oraz w Tokio w 2020 roku.

Ma także doświadczenie w komentowanie przebiegu ważnych imprez sportowych. Jest także trenerką w prowadzonej przez siebie szkole pływackiej.

Przyszłoroczne igrzyska w stolicy Japonii rozegrane zostaną w dniach 23 lipca - 8 sierpnia.

