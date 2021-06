Tokio 2020. Media: Zrezygnowało około 10 tysięcy wolontariuszy

Około 10 tysięcy wolontariuszy, którzy zgłosili się wcześniej do pomocy przy przeprowadzeniu igrzysk i paraolimpiady w Tokio, zrezygnowało - poinformowała w środę japońska publiczna stacja telewizyjna NHK. To ok. 12,5 procent zarejestrowanych wcześniej przez organizatorów.

