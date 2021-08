Tokio 2020. Mayumi Narita ma 51 lat i na koncie 15 złotych medali paraolimpijskich

Aleksandra Bazułka

Mayumi Narita to prawdziwa ikona paraolimpizmu. Na igrzyskach w Tokio kolejny raz dotarła do finału. Tym razem jako 51-latka zajęła szóste miejsce w pływaniu na 50 m stylem grzbietowym. Japońska mistrzyni swój olimpijski debiut zaliczyła 25 lat temu. Teraz mówi, że jej sukcesy to wynik wielkiej pasji do pływania.

