Tokio 2020. Mateusz Morawiecki o Kristinie Cimanouskiej: Pomagamy i będziemy pomagać

Tokio 2020

Polska przyznała białoruskiej lekkoatletce wizę humanitarną. Dzięki temu Kristina Cimanouska uniknie przymusowego powrotu do ojczyzny, do której kazano jej wrócić. We wtorek w tej sprawie głos w mediach społecznościowych zabrał premier Mateusz Morawiecki.

