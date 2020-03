Tokio 2020. Marcin Nowak: Na razie wszystko idzie zgodnie z planem

Tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio mają rozpocząć się 24 lipca. Chociaż przygotowanie Japonii pod względem budowy stadionów stoi na najwyższym poziomie, imprezie może zagrozić epidemia koronawirusa. Władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podkreślają jednak, że organizacja igrzysk nie jest zagrożona.

O przygotowaniach polskiej ekipy z szefem misji olimpijskiej Marcinem Nowakiem rozmawiał Mateusz Ligęza. - Ciężko mi wyrokować czy w związku z epidemią koronawirusa igrzyska mogą się nie odbyć. Natomiast wsłuchując się w słowa przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha, na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem, MKOl nie planuje żadnego planu awaryjnego. Jednak nie oszukujmy się, bo sytuacja jest coraz bardziej poważna, nie tylko na kontynencie azjatyckim, ale i w Europie. Jeżeli mówimy o samych igrzyskach to są pewne scenariusze, które można zastosować. Większość z nich, jak zmiana terminu czy samego miejsca rozegrania najważniejszej imprezy czterolecia, to póki co spekulacje, mogą być ciężkie do wdrożenia - mówi Nowak.

Tak samo niemal nierealny wydaje się scenariusz rozegrania igrzysk bez udziału publiczności? - Myślę, że nikt sobie tego nie wyobraża. Klimat igrzysk tworzą kibice. Wiemy, że sprzedano już miliony biletów, wiele ludzi planowało i nadal planuje przyjazd do Japonii, bo cztery miesiące do rozpoczęcia igrzysk to wciąż sporo czasu. Ludzie zakładają, że do tego czasu sytuacja powinna się uspokoić. Mimo to nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. My ze swojej strony zakładamy, że zawody odbędą się zgodnie z planem. Polski Komitet Olimpijski również robi wszystko w tym kierunku, włącznie z pracą na miejscu w Japonii. Wszystko jest praktycznie już zabezpieczone i nie zakładamy planu awaryjnego, ale co się jeszcze wydarzy to okaże się za kilka tygodni - dodaje Marcin Nowak.

Czy polscy sportowcy są tym wszystkim zaniepokojeni? - Paniki nie ma. Zresztą to zawsze szkodzi i samym zawodnikom czy związkom sportowym nie zalecamy panikować. Wszyscy mamy świadomość zaistniałej sytuacji. Sami zawodnicy są o tyle w gorszym położeniu, że w sportach, które wymagają przygotowań w innych, znacznie cieplejszych warunkach niż w Polsce, a same Centralne Ośrodki Sportowe nie są wystarczające, te zgrupowania w kolejnych dniach mogą być z pewnymi perturbacjami, wpływając na plan przygotowań do igrzysk. Sportowiec nie chce tylko wziąć udział w tych zawodach, ale przede wszystkim osiągnąć jak najlepszy wynik. Żeby się do tego odpowiednio przygotować, musi mieć gdzie trenować - podkreśla szef Polskiej Misji Olimpijskiej.

Wielu sportowców miało w najbliższym czasie rywalizować o olimpijskie przepustki w kraju i na świecie. W związku z epidemią koronawirusa, we wtorek podjęto decyzję o odwołaniu zaplanowanych wcześniej masowych imprez sportowych w naszym kraju. Oznacza to, że wielu zawodników nie będzie mogło uzyskać wymaganej kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. - Chociażby przykład turnieju w Indian Wells, który został odwołany, a tenisiści mieli przecież możliwość zdobycia punktów do kwalifikacji olimpijskich i na pewno to pokrzyżuje plany. Jestem przekonany, że MKOl będzie na bieżąco monitorował takie sytuacje i w porozumieniu z federacjami poszczególnych dyscyplin będzie zasady kwalifikacji modyfikował. Nie można sobie pozwolić na taką sytuację, w której do Tokio nie przyjadą ci najlepsi sportowcy w wyniku planów, które mieli. Zawodnicy mają różny kalendarz startów, często sportowcy udział w turniejach kwalifikacyjnych zostawiają na sam koniec, tuż przed igrzyskami. Wynika to z tego, że zawodnicy, którzy są w dobrej formie, zakładają, że wymagane punkty potrzebne do wywalczenia olimpijskiej przepustki, będą w stanie zdobyć w dwóch, może trzech startach. Jeśli imprezy, na których te punkty lub też miejsce w rankingu można zdobyć będą teraz po kolei odwoływane, to zawodnicy nie będą mogli zakwalifikować się do igrzysk w Tokio. Zakładam, że ten problem zostanie rozwiązany na korzyść sportowców - dodaje Nowak.

Sport przegrywa w nierównej walce z wirusem? - Tak, ale to nie jest jedyna dziedzina życia, która obecnie przegrywa z nieoczekiwaną sytuacją i jej skalą. Nikt nie jest w stanie wskazać teraz odpowiedniej ścieżki, którą powinni podążać sportowcy - co zrobić, jak się przygotować do igrzysk. Dotyczy to całego świata, wszystkich sportowców, a złotego środka nie ma. Mam nadzieję, że działania, które uniemożliwiają organizowanie imprez i te rekomendacje, żeby nasi zawodnicy zostali jednak w Polsce - bo względem świata jest u nas bezpiecznie i wierzę, że wielkiego epicentrum choroby tutaj nie będzie - sprawi, że wkrótce będziemy mogli podejść na spokojnie do tematu przygotowań do igrzysk, które nie będą zakłócone przez koronawirusa - kończy Marcin Nowak.