Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro wioślarka Natalia Madaj-Smolińska nie wyobraża sobie, aby igrzyska w Tokio mogłyby się odbyć za cztery miesiące. "Zdrowie sportowców i nas wszystkich w tym przypadku jest najważniejsze" – powiedziała PAP.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze do niedawna twardo stał na stanowisku, że igrzyska w Tokio odbędą się zgodnie z terminem, czyli od 24 lipca do 9 sierpnia. Dopiero w ostatnich dniach, wobec protestu wielu państw, MKOl zaczął rozważać pomysł przesunięcia daty najważniejszej imprezy sportowej. Zdaniem Madaj-Smolińskiej, trudno sobie wyobrazić, by najlepsi sportowcy mogli rywalizować o medale już za cztery miesiące, gdy cały świat walczy z koronawirusem.

"Długo wierzyłam, że igrzyska odbędą się w terminie. Organizatorzy nadal jeszcze na to liczą, ale ja już nie jestem przekonana. Myślę, że zdrowie sportowców i nas wszystkich w tym przypadku jest najważniejsze. Wygląda na to, że wirus jeszcze bardziej się rozhulał w Europie. Dlatego ja tego nie widzę. Igrzyska to prawdziwe święto sportu, wszyscy czekają na tą imprezę, ale dzisiaj nie wyobrażam sobie, by mogła ona się odbyć w lipcu" - przyznała.

Znakomita zawodniczka, która dwa lata temu oficjalnie zakończyła karierę, wątpliwości co do przeprowadzenia igrzysk w Tokio miała już znacznie wcześniej.

"Moje pierwsze zaniepokojenie pojawiło się zanim wirus na dobre dotarł do Europy, a jego epicentrum wciąż było w Chinach. Organizatorzy wówczas zapewniali, że impreza odbędzie się zgodnie z planem. Na igrzyskach w Rio de Janeiro dzieliliśmy mieszkania w blokach z zawodnikami innych krajów, reprezentacja Chin takie bloki miała tylko dla siebie, to obrazuje jak licznym są teamem. Trudno więc mi było to sobie wyobrazić" - podkreśliła.

Madaj-Smolińska uważa też, że przesunięcie igrzysk o miesiąc lub dwa niewiele zmieni.

"Wiem, że sportowcy wciąż się przygotowują na tyle, na ile mogą - w domach. Nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, dlatego pozostają w pełnej gotowości. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że igrzyska rozegrane będą w tym roku. W wielu dyscyplinach nie rozegrano kwalifikacji, a ja na swoje pierwsze igrzyska w Londynie pojechałam właśnie dzięki tym dodatkowym regatom. Ten cały system został mocno zaburzony. Poza tym wciąż nie wiemy, jak epidemia się rozwinie, eksperci twierdzą, że w Polsce najgorsze dopiero przed nami. Myślę, że w tym roku igrzyska są mało realne" - zaznaczyła.

Mistrzyni olimpijska nie ukrywa, że dla sportowców to niezwykle trudny czas. Jak dodała, dla wielu z nich to miała być najważniejsza impreza w życiu, a przygotowywali się do niej przez wiele lat. Ona sama była bliska rezygnacji ze startu w Rio de Janeiro, bowiem jej partnerka z dwójki podwójnej - Magdalena Fularczyk-Kozłowska trzy miesiące przed igrzyskami doznała kontuzji.

"Nie wyobrażałam sobie, że polecę do Brazylii z inną partnerką, czy wystąpię w innej osadzie. Gdyby Magda nie wyzdrowiała, brałam poważnie pod uwagę, że nie wystartuję. Targały mną bardzo duże emocje. Nie chciałam jednak polecieć tam, tylko po to, żeby się 'przepłynąć' i zaliczyć start. Wiem, że dziś to zupełnie inna sytuacja, dużo trudniejsza, ale każdy sportowiec przygotowuje się na konkretny start w określonym czasie i miejscu. Czasami pracuje na to kilkanaście lat, a nawet dłużej. I musi mieć pewną, komfortową sytuację. Gdybym miała startować w Tokio w sytuacji, jaką mamy dziś, nie czułabym się tak, a z tyłu głowy miałabym, że wirus wciąż jest obecny i podejmuję duże ryzyko" - podsumowała utytułowana wioślarka.

