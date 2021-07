Tokio 2020. Liz Cambage wycofuje się z igrzysk. Twierdzi, że "bańka" ją przeraża

Liz Cambage, zawodniczka Las Vegas Aces i czterokrotna uczestniczka meczu gwiazd amerykańskiej ligi żeńskiej (WNBA All-Star Game) nie pojedzie na igrzyska. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdziła, że to z powodu troski o własne zdrowie psychiczne.

Liz Cambage: Muszę o siebie zadbać

"Jestem daleko od miejsca, w którym chciałabym być i w którym powinnam być" - stwierdziła koszykarka, komentując swoją dyspozycję mentalną.



"Nie jest tajemnicą, że w przeszłości zmagałem się z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego, a ostatnio zamartwiałam się tym, że udam się na olimpiadę w 'bańce'. Bez rodziny, bez przyjaciół, bez fanów. Bez wsparcia poza moim zespołem. To dla mnie naprawdę przerażające" - kontynuowała Cambage.



Zawodniczka przyznała, że w ciągu ostatniego miesiąca cierpiała na ataki paniki oraz zaburzenia dotyczące snu i spożywania pokarmów. "Muszę zadbać o siebie pod względem fizycznym i psychicznym" - napisała, tłumacząc niełatwą decyzję o rezygnacji z igrzysk olimpijskich.

Reklama

Tokio 2020. Cambage przed rezygnacją była "na cenzurowanym"

Jak jednak przypomina ESPN, sytuacja Cambage w reprezentacji "Opali" była ostatnio dosyć skomplikowana. Według portalu koszykarka wdała się w słowną utarczkę w trakcie zamkniętego meczu towarzyskiego z Nigerią. Miało dojść też wówczas do rękoczynów, jednak ESPN nie podaje szczegółów.



Sportsmenka - według "The Australian" - miała także ponadto złamać zasady obowiązujące na zgrupowaniu, które dotyczyły niewychodzenia "na zewnątrz". Nie wiadomo, czy atmosfera w kadrze przyczyniła się do jej decyzji o odpuszczeniu wyjazdu do Tokio.

Zdjęcie Liz Cambage nie wystąpi w Tokio / Meg Oliphant / Contributor / Getty Images

PaCze