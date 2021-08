​Tokio 2020. Lekkoatletyka. Warholm: Nie spodziewałem się, że pobiegnę tak szybko

Tokio 2020

Norweg Karsten Warholm, który rekordem świata 45,94 s okrasił triumf w biegu na 400 m ppł, przyznał, iż nie spodziewał się, że stać go na taki wynik. "To kosmos" - ocenił. Z kolei w opinii drugiego na mecie Amerykanina Raia Benjamina był to najlepszych bieg w historii igrzysk.

