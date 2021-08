Reprezentant Kenii miał wziąć udział w sprincie na 100 metrów, ale nie został dopuszczony do zawodów. Powodem były wyniki testów antydopingowych, które wskazują na obecność sterydów. Lekkoatleta zaprzeczył stosowaniu niedozwolonych środków i poprosił o analizę próbki "B".

Testy zostały przeprowadzone 28 lipca w wiosce olimpijskiej w Tokio. Otieno Odhiambo to uczestnik lekkoatletycznych mistrzostw świata. To już drugi afrykański lekkoatleta zawieszony w trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio. Wcześniej spotkało to nigeryjską sportsmankę Blessingę Okagbare.

MR