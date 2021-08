"Biało-Czerwoni" stali przed trudnym zadaniem awansu do sobotniego finału, lecz wywiązali się z niego wzorowo. Zanotowali trzeci wynik eliminacji, co automatycznie stawia ich w gronie kandydatów do medali.

- Mówiłem, że ta ekipa ma potencjał na bieganie poniżej trzech minut, tylko potrzeba jakiegoś p... - powiedział przed kamerą "TVP Sport". - Oni zrobili to i tyle - dodał z uśmiechem.



Lepsze wyniki od Polaków zanotowały reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Botswany. Zmagania w finale rozpoczną się o 14:50 "polskiego" czasu.



TC

Reklama

Tokio 2020 - bądź z nami na igrzyskach olimpijskich! Sprawdź