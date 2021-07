Boks jest dla Polski dyscypliną absolutnie wyjątkową. Poza lekkoatletyką to w niej zdobyliśmy najwięcej medali olimpijskich - aż 43, z czego osiem złotych. Dla przykładu: w szermierce mamy 22 medale, w wioślarstwie - 19, w pływaniu - sześć. Boks przez lata był sztandarowym sportem olimpijskim Polski, z którym ta się kojarzyła. Działo się to zwłaszcza w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy Feliks Stamm był trenerem polskiej reprezentacji narodowej.



Tokio 2020. Polska stała boksem na igrzyskach

Pierwszy medal w boksie Polska zdobyła w Londynie w 1948 roku, był to zresztą jedyny polski medal na tych trudnych, powojennych igrzyskach. Wywalczył go Aleksy Antkiewicz. W 1952 roku w Helsinkach Zygmunt Chychła został pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w boksie, a do legendy przeszedł turniej pięściarski igrzysk właśnie w Tokio w 1964 roku, gdy Jerzy Kulej, Józef Grudzień i Marian Kasprzyk zdobyli trzy złote krążki w ringu w odstępie zaledwie jednej godziny, a na dodatek srebro wywalczył wtedy Artur Olech, a brąz Józef Grzesiak, Tadeusz Walasek oraz Zbigniew Pietrzykowski.



Teraz Tokio jest areną kolejnej klęski polskiego boksu, który ostatnie złoto zdobył w 1976 roku w Montrealu (Jerzy Rybicki), a ostatni medal - w 1992 roku (Wojciech Bartnik). Wszyscy polscy reprezentanci przegrali swe pierwsze walki i odpadli.

Taka sytuacja stała się już standardem, bowiem to trzecie kolejne igrzyska olimpijskie bez sukcesów któregokolwiek z Polaków. Tym razem przynajmniej Karolina Koszewska wygrała walkę, co było pierwszym polskim zwycięstwem w ringu od 2008 roku. Pokonała Uzbeczkę Szachnoze Junusową, ale następnie przegrała z Turczynką Busenaz Sürmeneli. Jak sama mówiła, nie mogła zdziałać więcej.

Pozostałe Polki przegrały. Sandra Drabik uległa w pierwszej walce Uzbeczce Tursunoj Rachimowej, a Elżbieta Wójcik przegrała z Holenderką Nouchką Fontijn.



Tokio 2020. Męski polski boks obumarł

Jeszcze gorzej wygląda to w wypadku mężczyzn, którzy stanowili siłę polskiego sportu przez tak wiele igrzysk olimpijskich. W Tokio wystawiliśmy tylko jednego pięściarza. Lepszy od Damiana Durkacza okazał się Rosjanin Gabril Mamiedow i na tym jego start olimpijski się skończył. To oznacza, że wśród pięściarzy ostatnim zawodnikiem z Polski, który wygrał jakąś walkę olimpijską był Łukasz Maszczyk w Pekinie. Wygrał nawet dwie, bo przed czasem z Saidu Kargbo z Sierra Leone i następnie z Japhetem Uutoni z Namibii. Wtedy wiązaliśmy z nim nawet jeszcze nadzieje olimpijskie, ale w ćwierćfinale zwyciężył go Irlandczyk Paddy Barnes.



W Londynie w 2012 roku nie startował żaden pięściarz, a Karolina Michalczuk szybko przegrała z Hinduską Mary Kom. W Rio de Janeiro w 2016 roku dwa Polacy szybko zakończyli turniej. Igor Jakubowski uległ w pierwszej walce Brytyjczykowi Lawrencowi Okolie, a od Tomasza Jabłońskiego lepszy okazał się Australijczyk Daniel Lewis.

Na następców wychowanków Feliksa Stamma czekamy już bardzo długo.