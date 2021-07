Tokio 2020. Korzystne wyniki dla Polski. Możemy awansować z pierwszego miejsca

Radosław Nawrot Tokio 2020

Fatalny start Polaków na siatkarskim turnieju olimpijskim może pójść w niepamięć dzięki wpadce Iranu. Przegrał on do zera z kanadą i teraz polscy siatkarze mają znów ogromne szanse na wyjście z grupy z pierwszego miejsca. To może wreszcie pomóc zdjąć z polskiej siatkówki klątwę ćwierćfinału.

