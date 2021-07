Wówczas Chinki rozpoczęły turniej olimpijski od 2-3 z Holandią, do czego jeszcze dołożyły przegraną ze Stanami Zjednoczonymi. A jednak wyszły z grupy z ostatniego, czwartego miejsca, od razu wpadły na murowane faworytki i gospodarzy Brazylijki. Pokonały je 3-2, zrewanżowały się w półfinale Holandii i po finale z Serbią sięgnęły po złoto.



Teraz będą musiały dokonać podobnego wyczynu, o ile chcą obronić złoto. Po meczach z Turcją i USA mają bowiem dwie porażki i obie w miażdżącym stosunku 0-3. To sprawia, że słynna trenerka Jenny Lang Ping - Chinka osiadła w Stanach Zjednoczonych, prowadząca zespół chiński od lat - nie wytrzymała nerwowo. Chinkom zostały jeszcze mecze z Rosją, Włochami i Argentyną, a zatem równie dobrze mogą powtórzyć drogę z Rio, jak i odpaść już w fazie grupowej.



A to nie zdarzyło się jeszcze nigdy. Chiny startują na igrzyskach olimpijskich w żeńskiej siatkówce od 1984 roku i zawsze wychodziły z grupy.

Tokio 2020. Turcja na fali, Chiny z kłopotami

Dla zespołu Turcji wygrana z Chinami to jedno z największych osiągnięć w dziejach olimpijskich startów. Turczynki grały na igrzyskach tylko w Londynie w 2012 roku, wtedy pokonały Serbię. Teraz są notowane bardzo wysoko, na czwartym miejscu w rankingu światowym, a zatem mogą liczyć na to, że to one wyjdą z grupy. Po efektownym zwycięstwie 3-0 nad Chinami do tureckich siatkarek zadzwonił z gratulacjami prezydent Turcji Recep Erdogan.



Wyniki siatkówki kobiet Tokio 2020:

A. Japonia - Serbia 0-3, Brazylia - Dominikana, Korea Południowa - Kenia



Wcześniej: Serbia - Dominikana 3-0, Japonia - Kenia 3-0, Brazylia - Korea Południowa 3-0.





B. Chiny - USA 0-3, Rosyjski Komitet Olimpijski- Argentyna 3-0, Włochy - Turcja trwa.

Wcześniej: Chiny - Turcja 0-3, Rosyjski Komitet Olimpijski - Włochy 0-3, USA - Argentyna 3-0