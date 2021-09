Tokio 2020. Kartonowe łóżka z wioski olimpijskiej znajdą nowe przeznaczenie

Jeszcze przed igrzyskami w Tokio furorę w mediach wywołały nietuzinkowe łóżka, które stanęły w pokojach sportowców w wiosce olimpijskiej. Meble zostały wykonane z kartonu, a wokół idei ich stworzenia krążyły różne anegdoty.

Później okazało się, że wbrew obawom meble są wytrzymałe i bardzo dobrze spełniają swoją funkcję. Sportowcy nie narzekali na brak wygody.

Tysiące olimpijskich łóżek trafi do szpitala

Teraz gubernator Osaki poinformował o nowym miejscu dla słynnych łóżek. Te mają stanąć w tymczasowym szpitalu, który już wkrótce powstanie z dedykacją dla osób chorujących na koronawirusa, ale mających niewielkie objawy zakażenia.

Tym samym około 800 łóżek zostanie przeniesionych do placówki medycznej. Meble nie straciły na jakości. Zostały zaprojektowane z myślą o osobach do 200 kilogramów. Wraz z nimi do szpitala trafią poduszki używane przez sportowców.

Łącznie podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich użyto aż 18 tysięcy tego typu łóżek.

