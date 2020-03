Justin Gatlin, były mistrz olimpijski i świata na 100 metrów, powiedział, że może zdobyć złoty medal w Tokio, mimo że po przesunięciu imprezy na przyszły rok, będzie liczył już 39 lat.

IO, które miały odbywać się od 24 lipca do 9 sierpnia, zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa. Jak poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, zostaną rozegrane "nie później niż w lecie 2021 roku".

Gatlin, który urodziny obchodzi w lutym, będzie miał wtedy już 39 lat.



"Sądzę, że mogę zdobyć złoty medal. Wielu ludzi uważa, że upływ czasu jest przeciwko mnie, ale jest to dalekie od prawdy" - stwierdził Amerykanin.



"Trzeba oszczędzać ciało, skupić się na nowym celu i pozostać głodnym sukcesu" - oto jego recepta.



"Moje ciało nie było męczone wieloma startami w 2020 roku. Nie będzie wielkiej różnicy czy mam 38, czy 39 lat" - zakończył,



Gatlin w latach 2006-10 odbywał czteroletnią karencję w związku z przyłapaniem na stosowaniu testosteronu. To była jego druga kara, ponieważ w 2001 dostał rok karencji za amfetaminę.



Sprinter to mistrz olimpijski z Aten w 2004 roku, a także mistrz świata z 2017, kiedy w pokonanym polu zostawił rodaka Christiana Colemana i odchodzącego na emeryturę Usaina Bolta.

