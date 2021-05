Tokio 2020. Japońskie miasta rezygnują z planów goszczenia olimpijczyków

​Czterdzieści japońskich miast rezygnuje z planów goszczenia olimpijczyków przed letnimi igrzyskami w Tokio. Powodem są obawy m.in. o ograniczone "zasoby medyczne" w związku z falą zakażeń koronawirusem - poinformowała gazeta "Nikkei".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Prezes PKOl: Wspaniała wiadomość sto dni przed igrzyskami (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ponad 500 miast zgłosiło się do projektu przyjmowania zagranicznych sportowców, ale teraz 40 z nich zdecydowało się wycofać. To oznacza, że nie przyjmą ani zawodników na obozy sportowe, nie będzie też akcji kulturalnych, tzw. wymian z innych krajami.

Reklama

Jak podkreśla gazeta, powołująca się na źródło w rządzie, niechęć niektórych miast do goszczenia sportowców (co wcześniej było powodem do dumy dla społeczności spoza stolicy) jest kolejnym sygnałem głębokiego niepokoju w Japonii w związku z planowanymi igrzyskami w środku pandemii COVID-19.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 zostały przełożone na ten rok ze względu na Covid-19 i mają się odbyć od 23 lipca do 8 sierpnia, pomimo wzrostu liczby infekcji i stanu wyjątkowego w japońskiej stolicy.

Prefektura Chiba zakazała preferencyjnego traktowania sportowców. Poinformowała, że nie zagwarantuje łóżek szpitalnych dla nich. W tamtym regionie Japonii mieli trenować amerykańscy lekkoatleci, lecz ich zgrupowanie już zostało odwołane.

Nie dojdzie też np. do treningów reprezentacji Indii w hokeju na trawie w Okuizumo.

Swoje obawy powtórzył doradca medyczny Shigeru Omi. “Niezwykle ważne jest, aby ocenić jak bardzo opieka medyczna będzie obciążona w okresie olimpijskim".

Japonia zgłosiła w środę ponad 7000 nowych infekcji, w tym 969 w Tokio. Około 700 nowych przypadków stwierdzono w prefekturze Hokkaido, gdzie ma się odbyć bieg maratoński na igrzyskach.