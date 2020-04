Japoński ekspert Kentaro Iwata, który wcześniej skrytykował reakcję swojego kraju na koronawirusa, ostrzegł, że jest pesymistycznie nastawiony do planów przełożenia Igrzysk Olimpijskich na 2021 rok.

- Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby igrzyska miały odbyć się w przyszłym roku - powiedział Iwata, specjalista od chorób zakaźnych, na co dzień pracujący na Uniwersytecie Kobe.

Igrzyska w japońskim Tokio miały odbyć się latem tego roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa zostały przełożone na 2021 rok. W ostatnim czasie pojawiły się jednak wątpliwości, czy roczne opóźnienie wystarczy do organizacji imprezy.



- Organizacja igrzysk wymaga spełnienia dwóch warunków: kontrolowania COVID-19 w Japonii, ale też wszędzie indziej, ponieważ do Tokio przyjadą sportowcy z całego świata - tłumaczy Iwata.



- Japonia może opanować tę chorobę do końca przyszłego lata, ale nie sądzę, aby udało się to na całym świecie - ostrzega japoński ekspert. Zaznaczył też, że jego zdaniem zawody mogą odbyć się tylko przy braku lub ograniczonej widowni na stadionie.



Przełożenie igrzysk olimpijskich o rok jest ogromnym przedsięwzięciem, ale organizatorzy mocno nalegali na ustalenie nowej daty pomimo niepewności, co do końca pandemii.

- Nie ma przygotowanego planu B - przyznała niedawno rzeczniczka Tokio 2020 Masa Takaya.