Polski Komitet Olimpijski zdecydował się wysłać na igrzyska olimpijskie do Tokio w trudnym pandemicznym czasie 215 sportowców. Jak mówi szef komitetu Andrzej Kraśnicki, ta liczba może się jeszcze zmienić, ale jedynie nieznacznie. A to będzie oznaczało, że na przełomie lipca i sierpnia będziemy się emocjonowali startem najmniej licznej reprezentacji Polski w tym stuleciu.

Listę zawodników, którzy jada reprezentować Polskę do Tokio można sprawdzić tutaj



W Rio de Janeiro w 2016 roku Polskę reprezentowało bowiem 245 zawodników i zawodniczek, a w Londynie w 2012 roku było ich 218, w Pekinie w 2008 roku - 263, a podczas greckich igrzysk w Atenach - 202. Rekordowe pod tym względem były igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980 roku, na których zjawiło się jedyny raz w dziejach ponad 300 polskich reprezentantów (dokładnie 306). Z drugiej strony, biorąc pod uwagę igrzyska, z których Polska się nie wycofała (a mieliśmy dwa takie przypadki), rekordowy był trudny występ zaraz po drugiej wojnie światowej na igrzyskach w Londynie w 1948 roku. Pojechało wtedy tylko 24 zawodników z Polski.

Podczas poprzednich igrzysk w Tokio w 1964 roku do stolicy Japonii pojechało zaledwie 138 reprezentantów Polski, aby zdobyć tam rekordową liczbę siedmiu złotych medali. Do dzisiaj tamte tokijskie igrzyska są najlepsze pod tym względem w dziejach polskiego sportu, wraz z igrzyskami w Montrealu w 1976 roku i Atlancie w 1996 roku. Tokio 1964 to jednak absolutny rekord pod względem tego, ilu zawodników wystarczyło, by taki wynik osiągnąć. I japońska impreza sprzed ponad półwiecza do dzisiaj pozostaje gongiem do szybkiego rozwoju polskiego sportu.





Tokio 2020. Ilu sportowców na jeden medal?

Ciekawe jest zestawienie liczby sportowców wyjeżdżających na igrzyska na liczbę zdobytych medali. Tutaj poza jakimkolwiek zasięgiem są igrzyska w Los Angeles w 1932 roku, na które statkiem "Pułaski" i następnie pociągiem przez całe Stany Zjednoczone udało się zaledwie 20 Polaków, a zdobyli oni aż siedem medali, w tym dwa złote. Tyle samo złotych krążków mieliśmy pięć lat temu w Rio de Janeiro, z udziałem 245 zawodników.



CZYTAJ TAKŻE: Terminarz igrzysk w Tokio dzień po dniu



Igrzyska w Tokio w 1964 roku zajmują drugie miejsce pod tym względem. Tam na każdy zdobyty przez Polskę medal przypadało sześciu startujących. Dalej mamy igrzyska w Melbourne w 1956 roku, gdzie 7,1 sportowca przypadała na każdy medal dla biało-czerwonych oraz w Montrealu w 1976 roku - 7,9 zawodnika na każdy medal.



Na drugim biegunie znajduje się pierwszy polski starty w Paryżu w 1924 roku, gdzie aby zdobyć jeden medal, musiało wystartować 37,5 reprezentantów Polski.



Wygląda więc na to, że im igrzyska są dalej i trudniej się na nie dostać, tym efektywność zdobywania medali dla Polski jest wyższa.