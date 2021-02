Szef komitetu organizacyjnego letnich igrzysk olimpijskich w Tokio poinformował, że odbędą się one niezależnie od tego, w jakim kierunku będzie rozwijała się pandemia koronawirusa - przekazała agencja AFP.

O decyzji w sprawie igrzysk poinformował szef komitetu organizacyjnego letnich igrzysk olimpijskich w Tokio Yoshiro Mori. Informację tę podała agencja AFP.

"Przeprowadzimy igrzyska olimpijskie, niezależnie od sytuacji z koronawirusem" - powiedział Mori, który dodał, że dyskusja powinna sprowadzać się do tego, jak przeprowadzić igrzyska, a nie, czy je przeprowadzić.



"Musimy rozważyć nowe podejście jako organizatorzy tej imprezy" - stwierdził Mori.



Według niego, choć współpraca pomiędzy komitetem organizacyjnym igrzysk w Tokio a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, nie przebiega bez problemów, to jest ona mocna.



Pierwotnie najważniejsza sportowa impreza czterolecia miała się odbyć w Tokio na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku. Z powodu pandemii została przełożona o 12 miesięcy. Nowe terminy to 23 lipca-8 sierpnia.

Kwarantanna dla sportowców

Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Australijczyk John Coates powiedział telewizji "Sky News Australia", ze sportowcy będą musieli przejść kwarantannę w swoich miejscach pobytu przed przylotem na igrzyska do Tokio. Po przylocie na igrzyska w Japonii uczestników kwarantanna nie będzie obowiązywać.

Dodał także, ze ekipy narodowe będą podczas igrzysk testowane co cztery dni na obecność wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy z nich będzie wykonywany na 72 godziny przed wylotem, kolejny na lotnisku. Sportowcy z wynikiem negatywnym będą zamknięci "w bańce" ograniczającej się do wioski olimpijskiej, transportu na treningi, zawody i z powrotem oraz w obiektach sportowych, na których będą rywalizować.

Coates dodał, że sportowcy nie będą mogli wychodzić poza te strefy. Protokoły bezpieczeństwa regulujące zasady postępowania mają zostać opublikowane w lutym.

Już wcześniej władze MKOl informowały o innych przewidywanych ograniczeniach dla sportowców - by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem reprezentanci wszystkich krajów będą mogli przybyć do wioski olimpijskiej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia swojej rywalizacji. Dwa dni po zakończeniu startów w swojej dyscyplinie będą musieli ja opuścić.