Igrzyska w Tokio, które po przełożeniu rozpoczną się 23 lipca 2021 roku, będą czwartą edycją letnich zmagań olimpijskich w Azji. Stolica Japonii jednak jako pierwsze miasto z tego kontynentu wystąpi w roli gospodarza takich zawodów po raz drugi w historii.

Wyboru Tokio na miejsce rozegrania najbliższych letnich igrzysk dokonano 7 września 2013 roku podczas 125. sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Buenos Aires.

Po raz pierwszy stolica Kraju Kwitnącej Wiśni miała gościć letnie igrzyska w 1940 roku, ale z uwagi na ówczesną napiętą sytuację polityczną w Azji w 1938 roku, Japonia oficjalnie zrezygnowała z roli gospodarza dwa lata wcześniej. Początkowo imprezę przejęły Helsinki, ale z powodu obejmujących później także Europę działań wojennych ostatecznie imprezę odwołano. Tokio w roli gospodarza zmagań olimpijskich zadebiutowało w 1964 roku.

Letnie zawody tej rangi w Azji odbywały się później jeszcze dwukrotnie. W 1988 roku rywalizowano w Seulu, a 20 lat później w Pekinie. Przełożone na 2021 rok igrzyska w Tokio będą drugimi z trzech kolejnych, które odbędą się na tym kontynencie. Dwa lata temu zimowa rywalizacja toczyła się w Pjongczangu, a kolejna jej odsłona będzie miała miejsce w Pekinie w 2022.

Japonia z kolei w przeszłości - poza 1964 rokiem - jeszcze dwukrotnie gościła uczestników igrzysk, ale zimowych - w 1972 roku w Sapporo, a w 1998 w Nagano.

Początkowo chęć organizacji imprezy w 2020 roku zgłosiło sześć miast. Kandydatura Rzymu została wycofana krótko przez ostatecznym terminem na złożenie dokumentów, a w procesie pierwszej selekcji odpadły Baku i Dauha.

W głosowaniu sprzed siedmiu lat w Buenos Aires kontrkandydatami Tokio były Stambuł i Madryt. W pierwszej turze żadna z propozycji nie zdobyła ponad 50 procent głosów. Oddano ich łącznie 94, z czego 42 były wyrazem poparcia dla stolicy Japonii, a dwie pozostałe kandydatury otrzymały po 26 głosów. Między tymi dwiema opcjami przeprowadzono dogrywkę, by ustalić, kto przejdzie do drugiej rundy. Na tym etapie Stambuł okazał się nieznacznie lepszy od stolicy Hiszpanii - 49:45. W drugiej rundzie jednak nie miał on już szans z Tokio, które wygrało 60:36.

W ubiegłym tygodniu MKOl poinformował, że z powodu pandemii koronawirusa igrzyska w Tokio zostaną przełożone z bieżącego roku na kolejny. Pierwotnie miały się odbyć w dniach 24 lipca - 9 sierpnia. W poniedziałek organizatorzy podali nową datę rozpoczęcia - 23 lipca 2021.

Wyniki głosowania:

I tura: Tokio 42, Stambuł 26, Madryt 26



II tura: Tokio 60, Stambuł 36



