Reprezentująca Uzbekistan w gimnastyce sportowej Oksana Czusowitina ma nadzieję na start w przyszłym roku w Tokio, który byłby jej ósmym występem na igrzyskach. Wcześniej tenisista z Indii Leander Paes zdradził, że również się nad tym zastanawia.

Urodzona 19 czerwca 1975 roku Czusowitina już teraz jest najstarszą gimnastyczką w historii igrzysk. W Rio de Janeiro przed czterema laty wystąpiła w wieku 41 lat i dwóch miesięcy. Planowała także wystartować latem w stolicy Japonii, ale z powodu pandemii koronawirusa olimpiada została przeniesiona na 2021 rok (dokładnego terminu wciąż nie podano).

Do zdobywczyni jednego złotego i jednego srebrnego medalu igrzysk należy też inny, dość nietypowy rekord. Jest jedyną sportsmenką, która startowała w międzynarodowych zawodach pod czterema różnymi flagami. Rozpoczęła karierę jako reprezentantka ZSSR, później broniła barw Wspólnoty Niepodległych Państw, następnie przeniosła się do Niemiec, by w końcu wrócić do rodzinnego Uzbekistanu.

- Planowałam zakończyć karierę po igrzyskach w Tokio i nie zamierzam tego zmieniać - zapewniła w rozmowie z agencją TASS po ogłoszeniu decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Do zmian przynależności narodowej zmusiły ją czynniki polityczne, ale też rodzinne. W 2002 roku zdiagnozowano białaczkę u jej syna Aliszera. Czusowitina i jej mąż - zapaśnik Bachodir Kurbanow, dwukrotny olimpijczyk - zdecydowali się przeprowadzić się do Kolonii, aby umożliwić dziecku leczenie. Po przerwie w startach gimnastyczka uzyskała obywatelstwo niemieckie i wkrótce zaczęła reprezentować ten kraj. Pod tą flagą startowała m.in. w igrzyskach w Londynie w 2012 roku, które - jak zapowiadała przed imprezą - miały być jej ostatnimi.

Zmieniła jednak decyzję, ponieważ marzył jej się też start w ojczystych, uzbeckich barwach. W 2013 roku umożliwiła jej to Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Kwalifikację do Tokio Czusowitina zapewniła sobie udanym występem na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Stuttgarcie.

Nad ósmym startem w igrzyskach zastanawia się też 46-letni Paes. Tenisista z Indii miał zakończyć karierę tego lata po występie w Tokio, ale nie wyklucza, że w obliczu przełożenia imprezy odłoży tę decyzję o kolejny rok. Tylko garstka sportowców w historii startowała na olimpiadzie częściej niż siedmiokrotnie. Rekordzistą wszech czasów jest kanadyjski jeździec Ian Millar, który na igrzyskach wystąpił łącznie 10 razy.