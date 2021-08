To wiekopomne wydarzenie we Francji. Piłkarki ręcznie nie tylko bowiem zdobyły pierwszy złoty medal w tej konkurencji, ale to był w ogóle pierwszy tytuł w grach zespołowych kobiet na igrzyskach dla tego kraju.

"Trójkolorowe" do przerwy prowadziły 15-13. Potem jeszcze powiększyły przewagę. W 54. minucie wygrywały już sześcioma bramkami (27-21) i praktycznie było wiadomo, kto zostanie mistrzem olimpijskim.



Świetny mecz wśród zwyciężczyń rozegrały Allison Pineau, która trafiła 7 z 10 rzutów, w tym 7 z 8 z rzutów karnych i Pauletta Foppa, która wykorzystała wszystkie siedem rzutów.



W drugiej połowie bardzo dobrze broniła Cleopate Darleux, która skończyła na 43-procentowej skuteczności.

Ostatecznie "Trójkolorowe" zwyciężyły 30-25, rewanżując się Rosjankom za finał w Rio de Janeiro.

Zdjęcie Allison Pineau wykorzystuje rzut karny / AFP

