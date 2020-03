Tokio 2020. Fińskie media: Kryzys w sporcie ma wpływ na zdrowie publiczne

Sport jest małą rzeczą w porównaniu do tego wszystkiego, co dzieje się na świecie w obliczu pandemii, ale przełożenie igrzysk olimpijskich w Tokio i kryzys w sporcie ma wpływ na zdrowie publiczne – oceniła redakcja sportowa fińskiego nadawcy "Yle".

Wielu działaczy sportowych i samych sportowców przyznaje, że ludzie mają w tej chwili większe zmartwienia niż te związane z odwołaniem czy przesunięciem zawodów, nawet tych najważniejszych, jak igrzyska w Tokio czy piłkarskie mistrzostwa Europy.

"Ten przekaz jest jednak całkowicie niewłaściwy, ponieważ sport ma ogromne znaczenie, pomijając odwołanie konkretnych zawodów lub przesunięcie marzeń pojedynczego sportowca o rok" - pisze w felietonie redaktor "Yle" Joska Saarinen.



Zauważył, że sport jest sposobem na życie czy źródłem utrzymania dla wielkiej grupy ludzi: sportowców, trenerów, organizacji, klubów, dziennikarzy oraz wielu innych żyjących ze sportu.



"Cały sport jest obecnie w kryzysie. Wiele klubów upadnie, sportowcy stracą sponsorów, inni miejsca pracy. Dlatego pomniejszanie znaczenia sportu w obliczu epidemii koronawirusa, która jest odczuwalna w każdej dziedzinie społecznej, jest czystą głupotą" - uważa fiński dziennikarz.



W komentarzu redakcyjnym przypomniano z kolei słowa fińskiej sztangistki Anni Vuohijoki, medalistki ME z 2018 r., która jeszcze na etapie spekulacji o przełożeniu igrzysk w Tokio mówiła, że nie są one zbyt ważne. "Dla mnie igrzyska to jak źle postawiony przecinek w całej 'Zbrodni i karze' Dostojewskiego" - porównała.



Redakcja "Yle" zaznaczyła, że roczna praca jednego sportowca jest w ostateczności tylko "małym szczegółem", kiedy ocenia się to z większej perspektywy, ale jak - zauważono w felietonie - nikt nie odważa się obecnie pomyśleć o wpływie obecnego kryzysu na zdrowie publiczne, szczególnie gdy nie chodzi o przełożenie globalnych imprez, ale wtedy, jak np. upadnie ukochany miejscowy klub.



"Kiedy wielu pyta, czym obecnie zajmuje się redakcja sportowa, gdy wszystkie wydarzenia zostały odwołane, to być może w tej sytuacji jest czas na chwilę zapomnieć o zawodach olimpijskich i innych globalnych imprezach, a może trzeba przemyśleć, jak sport może przetrwać ten kryzys" - podsumowano w felietonie redakcji sportowej fińskiego radia.



"Letnie igrzyska musiały zostać przełożone, a odkładanie ważnych decyzji jest w końcowym rozrachunku najgorszą opcją ze wszystkich" - ocenił z kolei największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".



"Miejmy nadzieję, że właśnie podjęta decyzja o przełożeniu igrzysk opiera się na realistycznej ocenie rozwoju epidemii" - napisał "HS" w głównym komentarzu redakcyjnym w środę.



Gazeta zauważyła również, że igrzyska są największym wydarzeniem sportowym, na organizację zawodów w Tokio wydano do tej pory ok. 12 mld euro, a sama Japonia ma już z przeszłości doświadczenia z olimpiadami, które nie doszły do skutku. W 1940 roku impreza była początkowo przyznana Tokio, a później odpowiedzialność organizacyjną przesunięto na Helsinki, ale i tak ostatecznie w okresie II wojny światowej igrzyska zostały odwołane. Później Helsinki były gospodarzem w 1952 r. a Tokio w 1964 r.



