​Tokio 2020. Dwukrotny złoty medalista nie chce się zaszczepić na Covid-19

"Jeżeli będę musiał się zaszczepić na Covid-19, zrezygnuję ze startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio" - zapowiedział jamajski lekkoatleta, dwukrotny złoty medalista olimpijski z Londynu i Rio de Janeiro w sztafecie 4x100 m Yohan Blake.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy sportowcy przygotowują się do letnich igrzysk w Tokio. Program "Raport" Polsat News

Na początku lutego Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie ogłosił, że warunkiem koniecznym do startu w Tokio nie będzie zaszczepienie się na Covid-19. W oficjalnym oświadczeniu napisano jednak, że MKOl nadal będzie zachęcał uczestników igrzysk do szczepienia przez przyjazdem do Japonii, aby "przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom, działaczom i kibicom".

Reklama

"Również z szacunku dla gospodarzy, którzy powinni być przekonani, że robimy wszystko co możliwe, aby chronić przez pandemią nie tylko uczestników zawodów, ale także samych Japończyków" - zadeklarował MKOl.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

W wywiadzie udzielonym dziennikowi "The Gleaner" Blake przyznał, że w żadnym wypadku nie zgodzi się na szczepienie.

"Jestem w doskonałej kondycji, nie chcę żadnej szczepionki. Mój umysł pracuje OK, a ja wyznaję zasadę - podążaj za sobą, a nie za tłumem. Oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba okazać szacunek wszystkim, ale nie pozwól, aby odebrano ci prawo wyboru. Ja już wybrałem, mam swoje powody" - powiedział Jamajczyk.

wha/ cegl/