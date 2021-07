​Tokio 2020. Durant jest już najlepszym strzelcem USA w historii startów olimpijskich

Durant ma obecnie 354 pkt, które zdobył w 19 spotkaniach na igrzyskach (średnia 18,5 pkt) i wyprzedził Carmelo Anthony’ego - 336 pkt (czterokrotnie grał na IO). Tokio to dla koszykarza Brooklyn Nets trzeci turniej olimpijski.

"To dopiero nasz trzeci mecz w Tokio, nie jesteśmy jeszcze zgrani, ale od początku wiedzieliśmy że KD to zrobi (pobije rekord - PAP). On zawsze robi to, co do niego należy" - powiedział Jrue Holiday, mistrz NBA z Milwaukee Bucks.

Dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu (2012 - zdobył 156 pkt i 2016 - rzucił 155 pkt) daleko jednak do najskuteczniejszych koszykarzy w historii olimpijskich turniejów. Liderem listy wszech czasów jest Brazylijczyk Oskar Schmidt, który ma na koncie 1093 pkt, a wiceliderem Australijczyk Andrew Gaze - 789 pkt. Obydwaj uczestniczyli w pięciu olimpiadach.

Koszykarze USA awansowali do ćwierćfinałów turnieju w Tokio z drugiej pozycji w tabeli gr. A z bilansem 2-1 (porażka na inaugurację z Francją), co oznacza że nie będą rozstawieni w losowaniu par 1/4 finału. Przywilej ten mają tylko najlepsze drużyny w grupach: Francja i Australia. W niedzielę w meczu na szczycie gr. C zmierzą się mistrz świata Hiszpania ze Słowenią z gwiazdą NBA Luką Doncicem w składzie.